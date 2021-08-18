المنقوش تناقش مع وزير العمل والتأهيل آليات استجلاب العمالة من الخارج

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الأربعاء، مع وزير العمل والتأهيل علي العابد، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الوزارتين فيما يتعلق بوضع آليات وشروط استجلاب العمالة من الخارج، للمساهمة في إعادة الإعمار، وكذلك سوق العمل المحلي.

كما تطرق الاجتماع أيضا إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية، وما ينتج عنها من تهديد للأمن القومي الليبي، والتركيبة الديموغرافية للسكان في ليبيا، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على التمسك بموقف ليبيا اتجاه هذه الظاهرة، كونها ظاهرة عالمية، وليبيا الأكثر تضررا منها باعتبارها بلد عبور للمهاجرين غير الشرعيين وليست مصدرا لهم.

وأكدت المنقوش على أن حل هذه المشكلة أو الحد منها، يكمن في ضرورة تكاثف جهود جميع الدول، والمنظمات الدولية لإحداث تنمية مستدامة خاصة بدول جنوب الصحراء وإقامة مشاريع اقتصادية توفر سبل العيش في دول المصدر .

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