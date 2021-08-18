اقتصاد

تكريم الأستاذ عبدالله النويصري من قبل وزير الشؤون الاقتصادية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 طرابلس 18 أغسطس 2021 (وال)  قام وزير الشؤون الاقتصادية السيد “سلامة الغويل”  بتكريم المدرب الأستاذ “عبدالله النويصري”؛ و ذلك لجهوده المبذولة في سبيل تدريب بعض موظفي مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في مجال (استراتيجيات التواصل الإنساني الفعال).

وأتى ذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه معالي السيد “سلامة” بعملية تعزيز كفاءة الموظفين ورفع مهاراتهم وقدراتهم في المجال الاقتصادي و الإداري.

يشار إلى أن التكريم كان  وسط حضور عدد من مستشاري الوزير.( وال ـ طرابلس) ن ع / ك و

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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