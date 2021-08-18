صنع الله يُناقش مع وكيل وزارة التعليم العالي التنسيق بين المؤسسة والجامعات لمخرجات التعليم

طرابلس 18 أغسطس 2021 (وال)- ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع وكيل وزارة التعليم العالي ” صالح الغول “، التنسيق بين المؤسسة والجامعات لمخرجات التعليم، بهدف تحديد الاحتياجات المختلفة والمحددة التي تُلبي سوق العمل في قطاع النفط .

وأكد “صنع الله “على ضرورة التواصل بين إدارة الموارد البشرية في المؤسسة والإدارات المختصة بوزارة التعليم العالي، للتنسيق وإعداد مذكرة تفاهم بين الطرفين لإنجاز هذا الموضوع.

واستعرض وكيل وزارة التعليم العالي خلال الاجتماع، مشروع أو فكرة مراكز الريادة والابتكار بالجامعات، وهي قاعة تدريس تحفز الطلاب من خلال مناهجها على ترجمة أفكارهم للواقع، والتي تدرس فكرة إضافة مادة الابتكار، وهي التي يتعلم من خلالها الطالب كيفية ترجمة أفكاره للواقع. (وال)

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