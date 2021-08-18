مصرف الجمهورية يشرع في بيع النقد الأجنبي

طرابلس 18 أغسطس 2021 (وال)- شرع مصرف الجمهورية اليوم الأربعاء، في قبول كافة فروعه طلبات بيع النقد الأجنبــي وذلك بحسب ضوابط مصــرف ليبــيا المركـزي.

ودعا المصرف المواطنين الراغبين في شراء النقد الأجنبي بالتوجه إلى المصرف؛ مصحوبين بشهادة ميلاد من السجل المدني، وصورة من جواز السفر.

ولفت المصرف إلى ضرورة توفر رصيد بالحساب؛ يُغطي قيمة شراء العملة الأجنبية، وأن يكون رقم الهاتف مربوطًا بالرقم الوطني لصاحب البطاقة.

كما طالب المصرف المواطنين بارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بين الأشخاص، وذلك من أجل وسلامة الجميع من فيروس “كورونا”. (وال)

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