اقتصاد

وزارة العمل تبحث آلية دمج “القوات المساندة” في سوق العمل

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت وزارة العمل والتأهيل إمكانية إطلاق برامج مهنية تدريبية؛ لدمج وتمكين “القوات المساندة” من العمل في القطاع الخاص.

جاء ذلك في اجتماع ضم وزير العمل والتأهيل علي الرضا مع اللجنة المعنية بدمج القوات المساندة بطرابلس، حيث تدارس الجانبان آلية تدريب وتأهيل ودمج هذه الفئة بمختلف الوزارات والمؤسسات، حسب متطلبات سوق العمل.

الجدير بالذكر، أن حكومة الوحدة الوطنية أصدرت قراراً شُكلت بموجبه لجنة تتولى عملية دمج “القوات المساندة” في قطاعات العمل العامة والخاصة، والبالغ عددهم 11 ألف مقاتل من مختلف أنحاء البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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