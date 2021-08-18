وزارة العمل تبحث آلية دمج “القوات المساندة” في سوق العمل

بحثت وزارة العمل والتأهيل إمكانية إطلاق برامج مهنية تدريبية؛ لدمج وتمكين “القوات المساندة” من العمل في القطاع الخاص.

جاء ذلك في اجتماع ضم وزير العمل والتأهيل علي الرضا مع اللجنة المعنية بدمج القوات المساندة بطرابلس، حيث تدارس الجانبان آلية تدريب وتأهيل ودمج هذه الفئة بمختلف الوزارات والمؤسسات، حسب متطلبات سوق العمل.

الجدير بالذكر، أن حكومة الوحدة الوطنية أصدرت قراراً شُكلت بموجبه لجنة تتولى عملية دمج “القوات المساندة” في قطاعات العمل العامة والخاصة، والبالغ عددهم 11 ألف مقاتل من مختلف أنحاء البلاد.

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