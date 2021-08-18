ليبيا تسعى لرفع إنتاجها النفطي عبر البوابة الأمريكية

جدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله دعوة الشركات الأمريكية؛ للمساهمة في تطوير صناعة النفط في ليبيا وإقامة المشاريع الاستثمارية وتطوير البنى التحتية وإعادة تأهيل القطاع.

وكشف صنع الله على هامش مشاركته في ملتقى “رؤى وتطلعات القادة”، الذي نظمته غرفة التعاون الأمريكية الدولية عبر الدائرة الإلكترونية حول صناعة النفط والغاز في ليبيا عن المشاريع الاستراتيجية المستقبلية، التي تستهدف المؤسسة الوطنية للنفط تنفيذها في مجال الاستكشاف والإنتاج والتصنيع ومشاريع الطاقات البديلة، في حال توفر الميزانيات والاستثمارات المطلوبة.

وأضاف صنع الله أن التحسن في الأوضاع الأمنية والاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد مؤخراً، يُعدّ فرصة كبيرة لعودة الشركات الأجنبية للاستثمار والعمل في ليبيا، وأن فتح باب الاستثمار والمشاركة أمام الشركات العالمية في المشاريع الكبرى سيسهم حتماً في استقرار البلاد، وإحداث التنمية المستدامة وخلق فرص العمل المطلوبة.

يُذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية للرفع من معدلات إنتاج الخام إلى مليوني برميل يومياً، بعد تجاوز إنتاجها الحالي سقف المليون و200 ألف برميل يوميا.

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