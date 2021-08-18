الديوان بطرابلس يستعرض تقرير 2020 ويعتمد صدوره

عقد اليوم الاجتماع الدوري لمديري الإدارات العامة والمكاتب بديوان المحاسبة وذلك بحضور رئيس الديوان بطرابلس خالد شكشك ووكيله ومستشاري رئيس الديوان.

تناول جدول الأعمال مناقشة عدة بنود أساسية أهمها استعراض التقرير السنوي للديوان للعام 2020م، حيث خلص الاستعراض والمناقشة إلى اعتماد صدور التقرير وتعميمه على الجهات المختصة .

وأكد ديوان المحاسبة بطرابلس أن التقرير لا يمكن أن ينسب إلى شخص بعينه بأي حال من الأحوال، ولكنه جهد جماعي تضامني يمثل حصيلة إنجاز خطة رقابية شاملة على مستوى الإدارات العامة والفروع والمكاتب،ك.

وفي ذات الوقت أن مثل هذا الإنجاز يزيد من سقف الطموحات نحو الأفضل ومعالجة أية مظاهر للخلل أو القصور وعلى الأخص الالتزام بالمواعيد المدرجة في الخطة التشغيلية للديوان ، علاوة على أهمية تدعيم الملاحظات بالأدلة المؤيدة لها ، والابتعاد عن الألفاظ الدالة على الأحكام القطعية بالفساد أو شخصنتها ، إذ أن الحكم القطعي متروك للقضاء دون غيره ، كما اكد السيد رئيس الديوان على كافة المختصين بالديوان يجب بالاتصال والتواصل مع الاطياف المستخدمة للتقرير بما يضمن تحقيق الشفافية والافصاح المطلوبين.

كما ناقش الاجتماع مناقشة الخطة التشغيلية للعام 2021 حيث خلص النقاش إلى ضرورة التزام كافة الإدارات والفروع بالتعاطي مع المنظومة الالكترونية للأعمال الرقابية بكل جدية، لضمان نجاح هذه المنظومة، والتي تمثل خيارا لا رجعة فيه، كما أصدر السيد رئيس الديوان توجيهاته بضرورة الإسراع في اعتماد خطة مكتب الرقابة على الأداء، بما يكفل تنفيذ ملفات التقييم في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.

واختتم الاجتماع بتأكيد رئيس الديوان بطرابلس على اهمية الالتزام بالانعقاد الدوري لهذه الاجتماعات وفقًا لبرنامج زمني محدد ومعتمد ينبغي أن يكون محل احترام من الجميع.

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