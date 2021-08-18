ديوان المحاسبة يناقش اعتماد صدور التقرير السنوي 2020م

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك” اليوم الأربعاء، مع مديري الإدارات العامة والمكاتب، وبحضور مستشاري رئيس الديوان.

تناول الاجتماع مناقشة عدة بنود أساسية أهمها استعراض التقرير السنوي للديوان للعام 2020م، وكذلك اعتماد صدور التقرير وتعميمه على الجهات المختصة.

كما تم أيضاً مناقشة الخطة التشغيلية للعام 2021، وكذلك ضرورة التزام كافة الإدارات والفروع بالتعاطي مع المنظومة الالكترونية للأعمال الرقابية بكل جدية، لضمان نجاح هذه المنظومة.

حيث أصدر رئيس الديوان توجيهاته بضرورة الإسراع في اعتماد خطة مكتب الرقابة على الأداء بما يكفل تنفيذ ملفات التقييم في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.

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