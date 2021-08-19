دوريات إنفاذ القانون طرابلس تغلق 63 مجمع مياه مخالف

طرابلس 19 أغسطس 2021 (وال) _ قامت الدوريات الأمنية التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، أمس الأربعاء، بإقفال ثلاثة وستون مجمع مياه مخالف، يتم توصيلها عبر توصيلات غير قانونية من خطوط نقل المياه بجهاز النهر الصناعي داخل مناطق “سوق الأحد، و مشروع ابوعائشة، و سيدي السايح، و فم ملغة “

وجاءت عملية الإقفال، عقب الجولة الأمنية التي قامت بها الدوريات رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية، وأعضاء من جهاز النهر الصناعي، لضبط ومنع التجاوزات والتوصيلات العشوائية وغير قانونية من قبل بعض المخالفين.

يذكر أن النائب العام قد أعطى تعليماته بخصوص منع مثل هذه المخالفات وإحالة المخالفين لجهات الإختصاص. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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