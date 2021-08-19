«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 19 اغسطس 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 19 اغسطس 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.54 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2216 دينار، والليرة التركية 0.5327 دينار، والدولار الكندي 3.5678 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2106 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2361 دينار، والدينار التونسي 1.6182 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5052 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 19 اغسطس 2021: