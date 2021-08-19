العابد يؤكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل للخريجين

توجه وزير العمل والتأهيل “علي العابد” بزيارة إلى شركة “الجيد” للصناعات الغذائية، وقام خلالها بالاطلاع على عملية الإنتاج بالمصنع.

وشارك العابد على هامش الزيارة في ندوة بعنوان “تجارة العبور وخلق فرص العمل” بحضور رئيس مجلس رجال الأعمال، ورئيس الغرفة التجارية مصراتة، ومجموعة من رجال الأعمال بالمدينة.

حيث أكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل للخريجين، ليقوم كل طرف بدوره ومسؤولياته، وذلك عبر توجيه التعليم بطريقة تتناسب مخرجاته بشكل خاص، مع متطلبات أسواق العمل، وبخاصة سوق العمل الليبي.

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