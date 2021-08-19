ميناء طرابلس يستقبل مئات الرؤوس من العجول والأغنام

استقبل ميناء طرابلس عددًا من السفن التجارية المحملة بمواشي وبضائع متنوعة وحاويات.

ووصلت إلى منطقة الرسو الباخرة Abdulrahman King التابعة للوكيل الملاحي شركة “دروب البحار”، وعلى متنها 600 رأس من العجول و 435 رأس غنم.

وشرعت، قبل ذلك، الفرق الفنية في تفريغ حمولة الباخرة MUSTAFA NECATI التابعة للوكيل الملاحي شركة “الربان العالمية”، والمحمّلة بـ 2500 طنّ زيت طهي.

وكانت الأرصفة التجارية بمرفأ طرابلس قد استقبلت الباخرة vinto التابعة للوكيل الملاحي شركة “جرمة”، وعلى متنها 90 حاويةً محمّلةً بسلع وبضائع متنوعة.

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