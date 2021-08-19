ليبيا تسعى للاستفادة من خبرات مصر في إدارة الشؤون الاجتماعية

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، مع نظيرتها المصرية، نيفين القباج؛ سبل تعزيز التعاون في الملفات المشتركة في مختلف مجالات الشؤون الاجتماعية .

وأكدت “الكيلاني” أن منظومة التشريعات الليبية أولت اهتمامًا بالغًا بقطاع الرعاية الاجتماعية، وكفلت حق الرعاية لكافة المواطنين؛ مما ساهم، إلى حدٍّ كبيرٍ، في تقوية المؤسسات المعنية بالعمل الاجتماعي بليبيا، مشيرةً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أحرزت بعض التقدم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وذلك من خلال صرف علاوة الزوجة والأبناء إلى جانب

زيادة المعاشات الأساسية.

وأكدت “الكيلاني” أن وزارتها تعكف على دراسة السبل الكفيلة بتطوير المؤسسات التابعة لها، من خلال البحث عن بناء شراكات استراتيجية في مجالات نقل المعرفة والتدريب والتأهيل، مضيفةً أن قطاع الشؤون الاجتماعية في ليبيا يتطلع إلى تقوية التعاون الثنائي مع الجانب المصري؛ لتطوير العمل الاجتماعي، وخدمات الرعاية الاجتماعية، والاستفادة من الخبرات

المتاحة من الجانبيْن.

ونوهت الوزيرة إلى ضرورة تحديث الاتفاقيات السابقة وإجراء التعديلات اللازمة عليها، بما يتماشى مع ظروف المرحلة، كما تم الاتفاق، خلال هذا الاجتماع، على إعداد مسودة اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبيْن؛ تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة في البلديْن.

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