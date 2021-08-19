اقتصاد

عضو مجلس إدارة العامة للكهرباء يقوم بزيارة إلى محطة شمال بنغازي

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قام عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “عبد الحكيم الفرجاني” رفقة مساعد مدير الإدارة العامة للإنتاج ومساعد مدير الإدارة العامة للخدمات بزيارة ميدانية إلى محطة شمال بنغازي، اطلع من خلالها على أعمال الصيانة التي تجري على الوحدة الأولي التي تقوم بها شركة (GE الامريكية) بإجراء صيانة لعمود المولد.

وأكد الفرجاني على ضرورة الإسراع في استكمال أعمال الصيانة، حتي يتم الدخول بالوحدة بقدرة 100 ميجاوات مما يساهم ذلك في التقليل من ساعات طرح الأحمال، وفي ذات السياق قام الفرجاني بزيارة غرفة التحكم المزدوجة الأولي وأستمع إلى متطلبات الفنيين والمهندسين بغرقة التشغيل، ووعد بالسعي إلى حلحلة جميع المشاكل، وعرضها على مجلس الإدارة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • يا النائب العام الصديق الصور شن صار فى قضية محطة توليد اوبارى الذى اتهم فيها المدعو عبد الحكيم الفرجاني وتم اعتقاله على اثرها بالله عليكم وضحو للشعب شن صار اذا كان برى من التهم الموجه له او لا نريد الشفافية حتى نطمئن…..الخ

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