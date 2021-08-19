مصلحة المطارات تناقش مع إدارة معيتيقة الدولي المشاريع المستهدف تنفيذها بالمطار

توجه رئيس مصلحة المطارات رفقة مدراء الإدارات بالمصلحة بزيارة ميدانية لمطار معيتيقة الدولي تم خلالها عقد اجتماع موسع مع إدارة المطار لمناقشة المشاريع المستهدف تنفيذها بالمطار خلال الفترة القريبة القادمة والتي من شأنها أن تساهم في استئناف الشركات العربية والأجنبية لرحلاتها من مطار معيتيقة الدولي وتلبية معايير الأمن والسلامة المطلوبة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين بالمطار .

كما تم زيارة بعض مواقع المرافق المزمع إنشائها وتطويرها وتم الإيعاز للإدارة المختصة بالمصلحة للإسراع في إعداد التصاميم ومجالات الأعمال ووضع المواصفات الفنية اللازمة للمشاريع المستهدفة تمهيداً للبدء في تنفيذها .

وقد تم أيضاً خلال الاجتماع استعراض بعض المشاكل الإدارية ومعوقات العملية التشغيلية بالمطار والاحتياجات الواجب توفرها للمطار .

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