أبوهيسه يبحث مع المجلس الليبي للنفط والغاز إنشاء مصنع خاص بالصناعات المعدنية

عقد وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسه اجتماعاً مع رئيس المجلس الليبي للنفط والغاز وعضو مجلس الإدارة بالمجلس، وبحضور رئيس الشركة الوطنية للمقطورات لبحث إنشاء مصنع خاص بالصناعات المعدنية.

كما يهدف إنشاء المنصع لتوفير إحتياجات قطاع النفط بحيث تتجاوز نسبة المنتجات المصنعة الخاصة بقطاع النفط أكثر من خمسين بالمئة من إنتاج المصنع فيما تكون بقية المنتجات خاصه بالصناعات الأخرى.

وسيكون بالشراكة بين قطاع الصناعة وقطاع النفط حيث تم عرض مواقع لإنشاء المصنع سيتم زيارتها ميدانيا ومعاينتها لتحديد إمكانية إقامة المصنع عليها.

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