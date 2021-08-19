الزناتي يقوم بزيارة مستشفى ميديبول بتركيا

توجه وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “علي الزناتي” بزيارة إلى مستشفى ميديبول بجمهورية تركيا، وذلك للإطلاع على إمكانيات وقدرات المستشفى، والأطباء العاملين بها، ومستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة .

كما قال الزناتي خلال زيارته: بدأنا بعقد الاتفاقية مع جمهورية تركيا نظرًا لرغبتها الشديدة للتعاون معنا في الجانب الصحي، ولرغبتنا في نقل والإستفادة من الخبرات التركية في مجالي التدريب وإدارة المستشفيات إلى ليبيا.

وعلى هامش الزيارة التقى مع عدد من المرضى والجرحى الليبين، والذين يتلقون علاجهم في مستشفيات جمهورية تركيا، واستمع إلى مشاكلهم، ووعد بإيجاد الحلول العاجلة لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية