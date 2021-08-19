الصناعة والمعادن تبحث كيفية تشغيل الشركات المتعثرة

اجتمع وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية “مصطفى السمو” مع رؤساء مجالس الإداراة والمدراء للشركات التابعه للوزارة ومدراء الإدارة القانونية والتنمية والجودة بالوزارة .

كما تم خلال الاجتماع بحث كيفية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تشغيل الشركات المتعثرة بالوسائل المناسبة عن طريق الاستثمار أو المشاركة أو التشغيل الذاتي عن طريق الدعم المالي أو التشغيل بالإيجار.

وتطرق “السمو” لملف الديون المالية المستحقة لصالح بعض الشركات مؤكدا بأن الوزارة ستتابع كيفية تحصيلها من كل الجهات العامة وستسعى لعدم السماح بأن تكون الديون مشكلة تعيق حركة التشغيل والإنتاج.

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