بلومبيرغ: عون يطالب من الحكومة إستبدال مصطفى صنع لله بسبب التوترات.. وهذه الأسباب

أكد وزير النفط محمد عون على ضرورة إستبدال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في قرار تعديل وزاري .

وأضافت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إنه منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية و وزارة النفط للمرة الأولى منذ خمس سنوات تعهدت بأنها ستزيد إنتاجها النفطي بشرط أن تتلقى المؤسسة الوطنية للنفط الأموال اللازمة.

لكن بحسب الوكالة، ازدادت التوترات بين وزير النفط عون ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله بسبب تداخل مهامهما وواجباتهما واختصاصات وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط.

بعد خمسة أشهر من إنشاء وزارة النفط ولأول مرة منذ نصف عقد كتب عون إلى حكومة الوحدة الوطنية طلبًا لاستبدال صنع الله.

وصرح مصدر لوكالة بلومبيرغ إن حكومة الوحدة الوطنية وهي حكومة مؤقتة حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام ستبت في الطلب وهذا يعني أن وزارة النفط لا تستطيع بمفردها تعديل الإدارة العليا في المؤسسة الوطنية للنفط وفقا للوكالة.

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