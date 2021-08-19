وزير الإسكان والتعمير يناقش مستحقات الشركات المنفذة لمشروعات الوزارة

قام وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية ” أبوبكر الغاوي”، اليوم الخميس بعقد اجتماعاً مع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة المشروعات ومدير إدارة التخطيط ومكتب الشؤون القانونية ومكتب المراجعة الداخلية والمراقب المالي بالوزارة، وبحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية ” خالد العبدلي”، ومدير مكتب الوزير والمستشار القانوني .

نوقش خلاله الإجراءات المتخذة لتسديد مستحقات الشركات المنفذة لمشروعات وزارة الإسكان والتعمير والمتعاقد عليها سابقاً من قبل الوزارة، واستعراض الإشكاليات التي تواجه الإدارات المختصة للوفاء بالتزاماتها وتسديد المستحقات لهذه الشركات.

وقد أصدر “الغاوي” تعليماته للإدارات المختصة بضرورة الإسراع في تسديد كافة المستحقات المترتبة على الوزارة وفق الضوابط والتشريعات النافذة.

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