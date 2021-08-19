إدارة شركة الكهرباء تُجري زيارة ميدانية لمحطة شمال بنغازي

بنغازي 19 أغسطس 2021 (وال)- أجرى عضو مجلس إدارة شركة الكهرباء، المهندس عبد الحكيم الفرجاني، رفقة مساعد مدير الإدارة العامة للإنتاج، ومساعد مدير الإدارة العامة للخدمات، زيارة ميدانية إلى محطة شمال بنغازي.

هذا واطلع الفرجاني خلال زيارته رفقة المدير العام المساعد لشئون العمليات، وعدد من مديري العام إلى المنطقة الشرقية، على أعمال الصيانة التي تجري على الوحدة الأولى التي تقوم بها شركة GE الأمريكية، بإجراء صيانة لعمود المولد.

وأكد الفرجاني على ضرورة الإسراع في استكمال أعمال الصيانة، حتى يتم الدخول بالوحدة بقدرة 100 ميغاوات، مما يُساهم ذلك في التقليل من ساعات طرح الأحمال.

كما زار الفرجاني والوفد المرافق له؛ غرفة التحكم المزدوجة الأولى، وأستمع إلى متطلبات الفنيين والمهندسين بغرفة التشغيل، ووعد بالسعي لحلحلة جميع المشاكل، وعرضها على مجلس الإدارة .

وعقب الزيارة نوه الفرجاني والوفد المرافق له لجهود جميع العاملين بمحطة شمال بنغازي، التي بذلوها في تشغيل الوحدة البخارية الثالثة بمولد البخار الوحدة الغازية السادسة بقدرة 110 ميغاوات، والتي ساهمت في التقليل من ساعات طرح الأحمال . (وال) ف م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال