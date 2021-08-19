وزير الإسكان يُتابع عمل الإدارات المختصة بمتابعة تسديد مستحقات الشركات المنفذة لمشروعات الوزارة

طرابلس 19 أغسطس 2021 (وال)- عقد وزير الإسكان والتعمير السيد ” أبو بكر محمد الغاوي”، اليوم الخميس اجتماعًا ضم وكيل الوزارة للشؤون الفنية “خالد محمد العبدلي”، ومدير مكتب الوزير، والمستشار القانوني للوزير.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس، مناقشة الإجراءات المتخذة لتسديد مستحقات الشركات المنفذة لمشروعات الوزارة والمتعاقد عليها سابقًا من قبل الوزارة، واستعراض الإشكاليات التي تُواجه الإدارات المختصة للوفاء بالتزاماتها وتسديد المستحقات لهذه الشركات.

وقد أصدر الوزير تعليماته للإدارات المختصة؛ بضرورة الإسراع في تسديد كافة المستحقات المترتبة على الوزارة وفق الضوابط والتشريعات النافذة.

والجدير بالذكر، إن الاجتماع حضره السادة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير إدارة المشروعات، ومدير إدارة التخطيط، ومكتب الشؤون القانونية، ومكتب المراجعة الداخلية، والمراقب المالي بالوزارة. (وال) ب خ/ ر ت

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