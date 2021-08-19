وكالة روسية: هذه أبرز تفاصيل زيارة المنقوش إلى موسكو

نشرت وكالة إيتار تاس الروسية اليوم الخميس نقلا عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن زيارة وزير خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء منقوش إلى موسكو تشير إلى نية حكومة الوحدة الوطنية بناء علاقات ذات أولوية مع روسيا.

وأوضحت المنقوش من خلال زيارتها إلى موسكو أن ليبيا تهدف إلى دفع هذا المسار لتطوير العلاقات الودية بشكل شامل مع روسيا .

وأضافت: أنا سعيدة للغاية لأن بلادنا تحافظ على علاقات ودية مع الاتحاد الروسي وسوف تهدف إلى التنمية الشاملة لهذا المسار .

وأشارت إلى أن طرابلس وموسكو ترتبطان من خلال علاقات الشراكة التاريخية و التفاعل الوثيق بين الحلفاء على الساحة الدولية وفي قضايا التجارة والتعاون الاقتصادي .

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