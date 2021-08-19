“بيت المال” يبحث تهيئة مطار معيتيقة لاستقبال الشركات العالمية

عقد رئيس مصلحة المطارات، محمد بيت المال، اجتماعًا مُوسّعًا مع إدارة مطار معيتيقة، نوقشت خلاله المشاريع المستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة، والتي من شأنها أن تُساهم في استئناف شركات الطيران العربية والأجنبية لرحلاتها من المطار إلى جانب بحث معايير الأمن والسلامة المطلوبة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين بالمطار .

وشهد الاجتماع كذلك مناقشة واستعراض المشاكل الإدارية ومعوقات العملية التشغيلية والاحتياجات الواجب توفرها بالمطار .

وأكد “بيت المال” على ضرورة الإسراع في إعداد التصاميم والتقيد بالمواصفات الفنية اللازمة للمشاريع المستهدفة؛ تمهيدًا للبدء في إنشائها.

وباشرت إحدى الشركات المتعاقد معها من قبل مصلحة المطارات، خلال الأيام القليلة الماضية، القيام بأعمال الصيانة اللازمة لمدخل ساحة وقوف الطائرات بمطار معيتيقة.

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