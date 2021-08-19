رئيس مؤسسة النفط يستقبل السفير الإنكليزي لدى ليبيا

طرابلس 19 أغسطس 2021 (وال) _ إستقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفي صنع الله، صباح اليوم الخميس بمقر المؤسسة، السفير الإنجليزي لدى ليبيا نيكولاس هوبتن والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الختامية بمناسبة إنتهاء فترة عمله كسفير لدى ليبيا.

هذا وأثنى رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله على الدور الكبير والبارز الذي قام به السفير نيكولاس هوبتون في دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها على جميع الأصعدة، لإعادة الإستقرار لقطاع النفط الليبي و منع التهريب.

وثمن في الوقت نفسه، الجهود الجبارة التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية، للوقوف إلى جانب قطاع النفط وتقديم الدعم اللازم له، مشيراً إلى أن المؤسسة ستواصل عملها بكل مهنية وحيادية لدعم الإقتصاد الوطني وإنعاشه.

ومن جانبه، أشاد السفير نيكولاس هوبتون بالإدارة الحكيمة للسيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدا بأن السبب الأبرز وراء الإستقرار الذي تشهده ليبيا في الوقت الراهن، هو تماسك قطاع النفط الذي إنعكس بالإيجاب على عودة الإستقرار بالبلاد، كونها الداعم الأول والأخير للإقتصاد الليبي.

ونوه على رغبة المملكة المتحدة الكبيرة في الإستثمار في ليبيا، من خلال التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها مع الشركات العاملة في مجال النفط والطاقة ببريطانيا.

وفي ختام الاجتماع، أكد صنع الله بأن المؤسسة تتطلع إلى تطوير سبل التعاون المشترك مع الشركات البريطانية العاملة في مجال النفط والطاقة، لتطوير قطاع النفط الليبي، وفتح باب الإستثمار بما يخدم مصلحة البلدين، وتحريك عجلة التنمية في ليبيا. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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