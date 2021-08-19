وكالة روسية: لافروف يناقش مع المنقوش إحياء العلاقات الاقتصادية والمالية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عقب المحادثات مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش: إننا ركزنا بشكل خاص على ضرورة إحياء المشاريع الاقتصادية التي تم تجميدها قبل عشر سنوات وفي هذا الصدد وركزنا بشكل خاص على إحياء اللجنة التجارية والاقتصادية الحكومية الدولية مع مشاركة شركات مثل غازبروم نفت وتاتنيفت والسكك الحديدية الروسية التي شاركت في تنفيذ مشاريع ذات منفعة متبادلة مع شركائها الليبيين قبل 2011 .

وبحسب وكالة إيتار تاس الروسية: لكي تتعافى العلاقات الاقتصادية بشكل كامل من أجل المنفعة المتبادلة لبلداننا من المهم للغاية تعزيز الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها منذ الخريف الماضي في سياق تعزيز عملية التسوية واستكمال تلك العمليات من خلال الاتفاقات بين الجميع الليبيون حول تكامل الهياكل ومؤسسات الدولة في المجالات الاقتصادية والمالية والمجال الاجتماعي والدفاع والأمن .

وأشار لافروف إلى أن روسيا ستكون سعيدة أيضا بإحياء العلاقات التعليمية والإنسانية والثقافية مع ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية