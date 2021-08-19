المنقوش: نسعى لإعادة فتح السفارة الروسية في طرابلس والقنصلية في بنغازي

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الخميس جلسة مباحثات ، مع نظيرها الروسي السيد سيرغي لافروف بموسكو .

وتم خلال جلسة المباحثات، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

واتفق الجانبان خلال هذه الجلسة ، على أهمية تعزيز التعاون المشترك والعمل على فتح روسيا لسفارتها في طرابلس والقنصلية في بنغازي وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين وإعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين والتشاور المستمر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أن تطرقت جلسة المباحثات إلى تطور الأوضاع في ليبيا وماتشهده من تحسن مستمر، في ظل الإجراءات التي يقوم بها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية .

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