تراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس، وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية العالمية، بينما نال انخفاض أسعار السلع الأولية من أسهم التعدين لتصل إلى أدنى مستوى لها في شهر، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.5 بالمئة بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، لأقل مستوى في أسبوعين، في حين تراجعت أسهم التعدين 4.2 بالمئة.

وتراجعت الأسهم الآسيوية أيضا في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى أدنى مستوياتها هذا العام، حيث أعطت المحاضر التي نشرت أمس الأربعاء عن أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي انطباعا بخفض وشيك في برنامج شراء السندات الهائل في حقبة جائحة كورونا.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي تمسك بسياساته حتى الآن، فقد أثار ارتفاع التضخم مخاوف من أن تبدأ البنوك المركزية العالمية في التخلي عن تيسير سياساتها المالية التي كان لها دور فعال في رفع مؤشرات الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية.

ونزل مؤشر السفر والترفيه 2.4 بالمئة، وسط زيادة في حالات الإصابة بسلالة “دلتا” المتحوّرة من كورونا.

The post البورصات الأوروبية تهبط وسط مخاوف من تشديد السياسات النقدية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا