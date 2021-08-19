مصر تسعى لزيادة عدد المحطات الصديقة للبيئة بحلول عام 2035

كشف الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي المصري أيمن سليمان خطة بلاده لإنهاء 17 محطة جديدة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية مع حلول عام 2025.

أيمن أشار في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية بأن المسؤولين في بلاده يبحثون عن مستثمرين يمولون المشروع بمليارين وخمسمائة مليون دولار في محاولة للحد من أي خطورة قد تواجهها مصر في توفير المياه.

وتنتج مصر ما نسبته 8% من إجمالي الطاقة الكهربائية التي تنتج عبر محطات صديقة للبيئة وتسعى إلى رفعها لمستويات 20% مع حلول عام 2022 ونحو 40% مع حلول عام 2035.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فان دول العالم محتاجة إلى إنفاق 6.7 ترليون دولار لتطوير البنية التحتية للمياه خلال 9 سنوات القادمة وأن مليار ومئتي مليون فرد يعيشون في مناطق مهددة بندرة المياه فيها في المستقبل القريب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية