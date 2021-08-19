اقتصاد

الإسكوا: أكثر من 39 مليون فرد معرضون لفقدان وظائفهم في المنطقة العربية

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت منظمة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة في تقرير أصدرته بالشراكة مع منظمة العمل الدولية بأن منطقة الوطن العربي سجلت مستويات عالية من البطالة تعد الأكبر في العالم.

التقرير أوضح ارتفاع عدد الباحثين عن العمل في المنطقة ليبلغ 14 مليون وثلاثمئة ألف فرد مشيراً إلى أن الدراسة لم تشمل الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب وباء كورونا ما يرجح بان العدد اكبر بكثير.

الإسكوا قات بأن القطاعات الحكومية في المنطقة العربية لم تتِح القدر الكافي لامتصاص البطالة في الوقت الذي تضرر فيه العاملون في القطاعات الخاصة بشكل كبير بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة من أحداث حسب كل بلاد.

التقرير الدولي أشار إلى القطاعات التي تعد ضمن الخانة الأكثر عرضة للمخاطر ويعمل فيها أكثر من 39 مليون فرد، وهي الصناعة والضيافة والأعمال الإدارية، مبيناً بُعد قدرة الأنظمة التعليمية في الوطن العربي عن تهيئة الخريجين لسوق العمل وفقا للاحتياجات

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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