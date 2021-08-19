اقتصاد

“الحويج” يناقش مع الغويل أهمية الصناديق السيادية ودور المصارف المتخصصة في تعزيز معدلات التنمية

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل.

تناول الاجتماع سبل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني و توسيع آفاق العمل الاقتصادي وفق خطط استراتيجية مدروسة.

وناقش أهمية الصناديق السيادية و تفعيل دورها في تنويع مصادر الدخل و توفير استثمارات متنوعة في قطاعات عدة الأمر الذي يُجنب الدولة الاعتماد المطلق على النفط و الغاز.

كما أعرب الوزيران عن تطلعاتهما لتوحيد الرؤية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية و التجارية والمالية و التعاون المشترك بين وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير الاقتصاد والتجارة و ذلك في إطار المهام المشتركة بينهما.

كما تم بحث دور المصارف المتخصصة في تعزيز معدلات التنمية ويأتي ذلك تأكيداً لاهتمام حكومة الوحدة الوطنية بتنمية الاقتصاد الوطني و سد بعض الفجوات التي تركها نشاط المصارف التقليدية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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