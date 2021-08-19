“الحويج” يناقش مع الغويل أهمية الصناديق السيادية ودور المصارف المتخصصة في تعزيز معدلات التنمية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل.
تناول الاجتماع سبل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني و توسيع آفاق العمل الاقتصادي وفق خطط استراتيجية مدروسة.
وناقش أهمية الصناديق السيادية و تفعيل دورها في تنويع مصادر الدخل و توفير استثمارات متنوعة في قطاعات عدة الأمر الذي يُجنب الدولة الاعتماد المطلق على النفط و الغاز.
كما أعرب الوزيران عن تطلعاتهما لتوحيد الرؤية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية و التجارية والمالية و التعاون المشترك بين وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير الاقتصاد والتجارة و ذلك في إطار المهام المشتركة بينهما.
كما تم بحث دور المصارف المتخصصة في تعزيز معدلات التنمية ويأتي ذلك تأكيداً لاهتمام حكومة الوحدة الوطنية بتنمية الاقتصاد الوطني و سد بعض الفجوات التي تركها نشاط المصارف التقليدية.
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