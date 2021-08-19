خلال لقاءه مع صنع الله..السفير الإنجليزي يؤكد على رغبة المملكة المتحدة الكبيرة في الاستثمار في ليبيا

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله اجتماعاً السفير الانجليزي لدى ليبيا نيكولاس هوبتن والوفد المرافق له.

كما أشاد نيكولاس هوبتون بالادارة الحكيمة لصنع الله، مضيفاً بأنه السبب الابرز وراء الاستقرار الذي تشهده ليبيا في الوقت الراهن، هو تماسك قطاع النفط الذي انعكس بالايجاب على عودة الاستقرار بالبلاد، كونها الداعم الاول والاخير للاقتصاد الليبي.

كما أكد على رغبة المملكة المتحدة الكبيرة في الاستثمار في ليبيا، من خلال التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها مع الشركات العاملة في مجال النفط والطاقة ببريطانيا.

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