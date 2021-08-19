“شكشك” يصدر منشوراً هاماً للإلتزام بإجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر

أصدر رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” منشوره الأول لسنة 2021 بخصوص الإلتزام بإجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر .

كما قال “شكشك” أنه يتعين على كافة الجهات الإلتزام بالحالات المنصوص عليها بالمادة 10 من لائحة العقود الإدارية والإلتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة 68 من لائحة العقود الإدارية بالإضافة إلى إدراج الأسباب التي حملت الجهة إلى اللجوء إلى التعاقد بطريقة التكليف المباشر ومخاطبة رئاسة الوزراء للإعتماد لأنها المعنية دون غيرها بتقدير حالات التعاقد وبطريقة التكليف المباشر .

ونبه الديوان بضرورة التقيد بما ذكر في المنشور وان يتم إحالة الأسباب أيضاً عند طلب الموافقة المسبقة أو اللاحقة على التعاقد

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