الخطوط الإفريقية تستأنف رحلاتها الداخلية من طرابلس إلى مطار الأبرق

إفتتحت شركة الخطوط الجوية الإفريقية، اليوم الخميس، أولى رحلاتها الداخلية من العاصمة طرابلس إلى مطار مدينة الأبرق، بواقع رحلتان إسبوعيا.

هذا و رافق رحلة الإفتتاح وفدا ضم مسؤولي الشركة ووزارة المواصلات ومصلحة الطيران المدني، وبعض الجهات الأخرى ذات العلاقة، حيث كان في إستقبال الرحلة عميد بلدية شحات السيد حسين محمود بودرويشة، وأهالي وأعيان مدينة الأبرق، الذين عبروا عن سرورهم بعودة الخط لما له من أهمية تربط المدن الليبية بعضها ببعض.

يُذكر بأن خط طرابلس الأبرق قد توقف منذ أكثر من سنتين إضطر فيها المسافرين تكبد مشاق التنقل عبر مطار بنينا بنغازي. (وال _ الأبرق) أ س / ه ع

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