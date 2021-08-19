اقتصاد

وزارة الصناعة تسعى لإعادة تشغيل الشركات المتعثرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية مصطفى السمو كيفية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تشغيل الشركات المتعثرة بالوسائل المناسبة عن طريق الاستثمار او المشاركة أو التشغيل الذاتي عن طريق الدعم المالي أو التشغيل بالايجار

الاجتماع ضم رؤساء مجالس الإدارة والمديرون العامون لتسعة شركات وطنية لبحث كيفية تحصيل الديون من الجهات العامة حتى تتمكن من إعادة التشغيل والإنتاج

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه ليبيا زيادة دخل الناتج المحلي من الصادرات غير النفطية التي انخفضت خلال السنوات العشرة الأخيرة بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي شهدتها البلاد

وتشير تقديرات تقرير “المرصد الاقتصادي” إلى أن الاقتصاد الليبي سيتعافى جزئياً في 2021 من حالة الركود التي أصابته في 2020. ومن المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 67% بالقيمة الحقيقية في 2021، مع بقاء إنتاج النفط والغاز المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في العام نفسه

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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