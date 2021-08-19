اقتصاد

وزير الإقتصاد يبحث مع وزير الشؤون الإقتصادية سبل تحريك عجلة الإقتصاد الوطني

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 19 أغسطس 2021 (وال) _ عقد وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اجتماع مع وزير الدولة للشؤون الإقتصادية السيد سلامة الغويل، وذلك لبحث سبل تحريك عجلة الإقتصاد الوطني، و توسيع آفاق العمل الإقتصادي وفق خطط إستراتيجية مدروسة.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية الصناديق السيادية و تفعيل دورها في تنويع مصادر الدخل، و توفير إستثمارات متنوعة في قطاعات عدة، الأمر الذي يُجنب الدولة الإعتماد المطلق على النفط و الغاز.

و في السياق ذاتهِ، أعرب الوزيران عن تطلعاتهما لتوحيد الرؤية المتعلقة بالسياسات الإقتصادية و التجارية و المالية، و التعاون المشترك بين وزير الدولة للشؤون الإقتصادية و وزير الإقتصاد و التجارة، و ذلك في إطار المهام المشتركة بينهما.

هذا وتم خلال الاجتماع، بحث دور المصارف المتخصصة في تعزيز معدلات التنمية، و يأتي ذلك تأكيداً لإهتمام حكومة الوحدة الوطنية بتنمية الإقتصاد الوطني، و سد بعض الفجوات التي تركها نشاط المصارف التقليدية. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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