شركة الموانئ الليبية تنتهي من إجراءات التأمين الصحي لكل العاملين بها

بنغازي 19 أغسطس 2021 (وال) _ بادرت إدارة شركة الموانئ الليبية، بإتمام إجراءات التأمين على سلامة العاملين بها، أثناء الدوام الرسمي وخارجه، حيث يشمل التأمين أيضا حالات الوفاة الطبيعية.

هذا وفي حديث لأحد العاملين في الشركة عن أهمية التأمين الصحي لهم، قال مشرف عام في قسم المناولة والتخزين بالشركة السيد عبد النبي القبايلي: لقد إستفدت من إجراء التأمين الصحي ومن وجود سيارة إسعاف خاصة، فعندما تعرضت لإصابة عمل أثناء عملي على تفريغ سفينة حاويات حمولتها 420 حاوية في الفترة الليلية، الساعة 3 ليلا، وأثناء وجودي فوق الحاوية لتركيبها على الرافعة (البهير) تعطلت الرافعة، وباشر الزملاء بتصليحها، وعند نزولي من على الحاوية شعرت بألم في الضهر، حاولت تجاهل الألم وإستئناف العمل، ولكن لم أستطع التحرك، وبدأت بالمنادة على سيارة الإسعاف وبالفعل اجتمعوا زملائي لمساعدتي وفي غضون دقائق حضرت سيارة الإسعاف ونقلوني لمستشفى الجلاء.

وتابع: عند دخولي للمستشفى لم أجد صورة للضهر، فالجهاز كان متعطل، ومن ثم نقلوني بسيارة الإسعاف للمستشفى التي تعاقدت مع إدارة الشركة الليبية للموانئ، والحمد لله، أرسل لي الكابتن يزيد بوزريدة، سيارة تنقلني من البيت إلى المستشفى، وخضعت للعلاج من الشد العضلي الشديد في فقرات الضهر والحمد لله صحتي تحسنت عن الأول بكثير وأنا الآن في إجازة مفتوح من العمل. (وال _ بنغازي) ه ع

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