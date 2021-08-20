الشركة الليبية للموانئ تبادر في إجراء التأمين الصحي لعامليها

بنغازي 19 أغسطس 20221 (وال)- بادرت إدارة الشركة الليبية للموانئ بنغازي، في إتمام إجراء التأمين على سلامة العاملين أثناء الدوام الرسمي وخارجه، والذي يشمل التأمين أيضًا حالات الوفاة الطبيعية .

وجاءت هذه الخطوة بناء على طبيعة العمل في الميناء والذي لا يخلوا من المخاطر لهذا، وجب توفير سيارة إسعاف بشكل دائم، تحسُبًا لأي طارئ وحفاظًا على سلامة العمال.

وقال أحد العاملين المستفيدين من التأمين الصحي عبد النبي القبائلي؛ وهو مشرف عام في قسم المناولة والتخزين: “تعرضت لإصابة عمل أثناء عملي على تفريغ سفينة حاويات حمولتها 420 حاوية في الفترة الليلية الساعة 3 ليلا، فأثناء وجودي أعلى الحاوية لتركيبها على الرافعة (البهير)، عطلت الرافعة وباشر الزملاء بتصليحها فأثناء نزولي من على الحاوية شعرت بألم في الظهر، حولت تجاهل الألم واستئناف العمل، فلم استطيع التحرك وبدأت بالمنداة على سيارة الإسعاف، وبالفعل اجتمعوا زملائي لمساعدتي، وفي غضون دقائق حضرت سيارة الإسعاف، ونقلوني لمستشفى الجلاء، فلم نجد صورة لظهر فجهاز كان عاطلا”.

وتابع القبائلي: “تم نقلي بسيارة الإسعاف للمستشفى التي تعاقدت مع إدارة الشركة الليبية للموانئ، والحمد لله استفدت من إجراء التأمين الصحي، فقد أرسل لي رئيس الشركة الليبية للموانئ بنغازي الكابتن يزيد بوزريدة، سيارة تنقلني من البيت إلى المستشفى، وخضعت للعلاج من الشد العضلي الشديد في فقرات الظهر، والحمد لله صحتي تحسنت عن الأول بكثير، وأنا الآن في إجازة مفتوحة من العمل”. (وال) ع ع

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