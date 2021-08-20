مؤسسة النفط تكشف إيرادات يوليو ..وإعلان هام جداً قريب بخصوص البنية التحتية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط أن صافي ايرادات شهر يوليو للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل الى مستويات قياسية مدفوعاً بطلب قوي وزيادة في الإنتاج والاسعار العالمية، حيث سجل مستوى 1,965مليار دولار أمريكي من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت الى 80,985,359.19 دولار امريكي.

وأكدت المؤسسة تحقيقها صافي ايرادات المنتجات النفطية 3,379,155.88 دولار أمريكي ووصلت عوائد البتروكيماويات 2,794,996,38 دولار امريكي

مما يعني أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الامريكي قد وصل إلى 2,052,654,176.73 مليار دولار أمريكي

وكشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط أنه رئيس الحكومة أبلغه عن عزمه إحداث نقلة نوعية في صيانة البنية التحتية على نحو يضمن تحقيق أهداف وطموحات الشعب الليبي”

وأفاد أنه سيتم الإعلان قريباً عن أكبر ورشة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لإصلاح البنية التحتية المتهالكة ، والشركات الوطنية والعالمية مدعوة للمساهمة في إصلاح وإعادة تأهيل ما دمرته الحروب برعاية رئيس الوزراء وبدعم من وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي .

وأضاف صنع الله في رساله وجهها إلى رئيس الحكومة ” يجب أن تظل المؤسسة الوطنية للنفط بعيدة عن التجاذبات السياسية وان تكون عنوانًا للمهنية والانضباط والكفاءة والشفافية والنزاهة “

يذكر أن إيرادات شهر يوليو لاتتضمن الاتاوات والضرائب فضلاً عن أن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة اوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، والتي قُدِرت قيمتها في شهر يوليو بـــ 25,319,110.70 دولار أمريكي.

وتم تزويد شركة مليتة بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقه الكهربائية قيمتها 2,957,471.66 دولار امريكي وتم تحمليها على الشركة ليصار الى تسويتها لاحقا.

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