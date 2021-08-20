الخطوط الإفريقية تستأنف رحلاتها إلى مطار الأبرق بعد توقف لسنوات

الأبرق 19 أغسطس 2021 (وال)- استأنفت شركة الخطوط الجوية الإفريقية اليوم الخميس، رحلاتها إلى مطار الأبرق بعد توقف دام لأكثر من سنتين.

هذا وقد شهد انطلاق أولى الرحلات بحضور المدير العام لشركة الخطوط الجوية الإفريقية، ومدير إدارة المنطقة الشرقية “بنغازي”، وعدد من مديري الإدارات والأقسام بالشركة، وعدد من ممثلي وزارة المواصلات، ومصلحة الطيران المدني وبعض الجهات الأخرى.

وكان في استقبال الرحلة أهالي واعيان مدينة الأبرق الذين عبروا عن فرحتهم بعودة هذا الخط، لما له من أهمية بالغة في ربط المدن الليبية ببعضها .(وال) ف م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال