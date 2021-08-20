إدارة مصرف الوحدة تشرع في إعادة بناء مقر فرع الميدان

بنغازي 19 أغسطس 2021 (وال)- شرعت الإدارة العامة لمصرف الوحدة الخميس، في إزالة ركام مصرف الوحدة فرع الميدان السابق المتضرر جراء الحرب بمنطقة وسط البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف – عبر صفحته في فيسبوك- أنه سيتم إعادة بنائه بشكل جديد وعصري، وسيتم العمل كذلك على مبنى الفرع الرئيسي .

وأضاف المكتب أن المصرف شرع في وضع خطة لإعادة بناء وترميم الفروع المتضررة في مدينة بنغازي .

وكشف المكتب عن افتتاح خلال اليومين الماضيين مقر فرع هراوة الجديد، بحضور أعضاء المجلس البلدي لبلدية هراوة وأعيان ومشايخ البلدية،، والمدير العام لمصرف الوحدة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والعقار، ومدير إدارة المنتجات والخدمات الإسلامية، ومدير ونائب وحدة التسويق، ونائب مدير إدارة الفروع، ومدير إدارة فروع منطقة خليج السدرة، والواحات بالمصرف .(وال) ف م/ ر ت

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