جولة لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي لعدد من المشاريع

بنغازي 19 أغسطس 2021 (وال)- أجرى رئيس لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي السيد علي الحبري الخميس، جولة شملت موقع مشروع طريق بنغازي سلوق، ومشروع تنفيذ وحدات سكنية بمنطقة جردينة .

هذا وتم خلال الجولة الكشف عن الإعلان عن بداية الشروع في تنفيذ مشروع رصف ازدواج طريق بنغازي – جردينة – سلوق، الذي تم تقسيمه إلى مرحلتين؛ الأولى طريق بنغازي جردينة، والثانية طريق جردينة – سلوق، وتكليف شركة بكل مرحلة من مراحل المشروع الذي سيكون له دورًا أساسيًا في تسهيل حركة سيّر المركبات، والتقليل من الحوادث وخدمة للمواطنين.

كما شملت جولة رئيس لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، مشروع إنشاء حقل أبار “بالرجام “، وخط المياه بمنطقة سلوق المُزمع الشروع في تنفيذه، وذلك بحضور عميد بلدية سلوق بشير الفاخري، وموقع مشروع تنفيذ وحدات سكنية مُتكاملة المرافق بمنطقة جردينة، وذلك بتنفيذ من شركة برقة ليبيا القابضة للمقاولات، وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية، ويُعد هذا الموقع ضمن مشروع التجمع السكني جردينة دريانة بالمرافق المتكاملة.

والجدير بالذكر، أن موقع جردينة يضم عدد (660) وحدة سكنية، مُستهدف الانتهاء من تنفيذها مع نهاية العام الجاري 2021 م.

يُشار إلى أن جولة رئيس لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، رافقه فيها كل من عضو اللجنة رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري، وعضو اللجنة المهندس عبد الواحد الكاديكي، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة. (وال) ف م/ ر ت

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