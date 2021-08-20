ليبيا تحقق أكثر من 2 مليار دولار من إيرادات النفط في يوليو

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط، اليوم الخميس، أن صافي ايرادات شهر يوليو للعام الجاري من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل الى مستويات قياسية مدفوعًا بطلب قوي وزيادة في الإنتاج والأسعار العالمية.

وأكدت المؤسسة، في بيان، أن صافي إيرادات شهر يوليو الماضي بلغت أكثر من 2 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت المؤسسة، أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الأمريكي وصل إلى 2,052,654,176.73 دولار أمريكي.

وبيّنت أن صافي الإيراد من مبيعات النفط الخام بلغت 1,965,494,665.28 دولار أمريكي بينما بلغ إيراد مبيعات الغاز والمكثفات نحو 80,985,359.19 دولار أمريكي.

وذكرت المؤسسة، أن صافي ايرادات المنتجات النفطية 3,379,155.88 دولار أمريكي، كما وصلت عوائد البتروكيماويات 2,794,996,38 دولار أمريكي.