 المؤسسة الوطنية للنفط تحقق مدخولات مجزية في شهر يوليو تعدت 2 مليار دولار أمريكي

طرابلس 19 أغسطس 2021 (وال) -أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط، أن صافي ايرادات شهر يوليو للعام 2021م، من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، وصل الى مستويات قياسية مدفوعا بطلب قوي وزيادة في الإنتاج والأسعار العالمية، حيث سجل مستوى ( 1.965.494.665.28) دولار أمريكي من النفط الخام، يليها الغاز والمكثفات، والتي وصلت إلى ( 80.985.359.19 ) دولار أمريكي.

في حين حققت المؤسسة الوطنية للنفط صافي ايرادات المنتجات النفطية ( 3.379.155.88) دولار أمريكي، ووصلت عوائد البتروكيماويات ( 2.794.996.38 ) دولار أمريكي.

مما يعني أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الأمريكي، قد وصل إلى ( 2.052.654.176.73 ) دولار أمريكي.

وعلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله قائلا : ” أبلغني رئيس الحكومة أنه عازم على إحداث نقلة نوعية في صيانة البنية التحتية، على نحو يضمن تحقيق أهداف وطموحات الشعب الليبي”.

وأضاف صنع الله بالقول ” نحن نعمل مع دوائر اتخاذ القرار في الدولة على مسار التحديث والتطوير، ونسير بخطى ثابته نحو خلق تنمية مكانية في مناطق الحقول والموانئ النفطية، وصيانة المعدات والتسهيلات السطحية التي دمرتها الحروب” .

كما عبر في هذا الصدد قائلا ” بعون الله ثم برعاية دولة رئيس الوزراء، وبدعم من وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، سيتم الإعلان قريبا عن أكبر ورشة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، لإصلاح البنية التحتية المتهالكة، والشركات الوطنية والعالمية، مدعوة للمساهمة في إصلاح وإعادة تأهيل ما دمرته الحروب.

وأضاف صنع الله في رسالة وجهها إلى معالي رئيس الحكومة ” يجب أن تظل المؤسسة الوطنية للنفط بعيدة عن التجاذبات السياسية، وأن تكون عنوانا للمهنية والانضباط والكفاءة والشفافية والنزاهة “.

واختتم رئيس مجلس الإدارة هذا البيان بالقول ” الآمال معقودة علي المستخدمين في المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، للوصول بالإنتاج إلى مستويات قياسية، فتحية تقدير واعتزاز مهنئين الوطن بكم”.

يذكر أن ايرادات شهر يوليو لا تتضمن الاتاوات والضرائب، فضلا عن أن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري، يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، والتي قُدِرت قيمتها في شهر يوليو (25.319.110.70 ) دولار أمريكي.

أيضا تم تزويد شركة مليتة بكميات من النفط الخام، وذلك لغرض توليد الطاقة الكهربائية، قيمتها ( 2.957.471.66 ) دولار أمريكي، وتم تحمليها على الشركة حتى يتم تسويتها لاحقا.

هذا وتستمر المؤسسة الوطنية للنفط في الاعلان عن عائدات النفط بكل شفافية، وذلك تماشيا مع مبادئها بالإفصاح والشفافية الذي لطالما دأبت في انتهاجه منذ يناير 2018، وواصلت العمل به إلى يومنا هذا. (وال طرابلس) ب خ / س خ.

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