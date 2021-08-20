وزارة الاقتصاد والتجارة تُشكل لجنة لوضع تسعير لمادة الدقيق ورغيف الخبز

طرابلس 20 أغسطس 2021 (وال)- عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اجتماعًا مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، ومدير مكتب المتابعة بالوزارة، والنقابة العامة للمخابز، وعدد من أصحاب المخابز.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الخميس، بمقر الوزارة في طرابلس؛ في إطار خطة الوزارة بتنظيم عملية توريد وتوزيع مادة الدقيق على المخابز وضمان استقرار أسعارها.

واستعرض الاجتماع عدد من المشاكل والصعوبات التي تُواجه المخابز؛ في توفير مادة الدقيق وسُبل معالجتها، والعمل على وضع آلية تُساهم في تنظيم عملية توريد وتوزيع مادة الدقيق، وتضمن انسيابها بالسوق المحلي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة بدأت فعليًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل لجنة برئاسة مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وعضوية وزارة الاقتصاد والتجارة تتولى تسعير مادة الدقيق المنتجة محليًا والموردة، وتحديد أسعار وضوابط صناعة رغيف الخبز.

كما أعطى الوزير الإذن لنقابة المخابز؛ تأسيس شركة بمساهمة أصحاب المخابز لتوريد مادة الدقيق تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد والتجارة.

كما ستتولى الوزارة متابعة عمل المخابز؛ وذلك وفق المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي وجهاز الحرس البلدي .

وحث وزير الدولة للشؤون الاقتصادية أصحاب المخابز؛ على توحيد الجهود والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، لتحسين جودة الخدمات لصالح المستهلك، ودعم الجهات المختصة في الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن. (وال) ن هـــ / ر ت

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