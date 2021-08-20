“الكهرباء المصرية” تكشف حجم الدعم المقدم للطاقة في ليبيا

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، إن تدشين مشروعات كهرباء للربط مع ليبيا وتوسيع المحطات القائمة هو هدفٌ أساسيٌ واستراتيجيٌ بالنسبة للبلديْن، في ظل إصرار مصر على إمداد الجانب الليبي بكل ما يحتاج إليه من الطاقة الكهربائية للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا.
وأضاف “شاكر”، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “الشرق الأوسط”، أن مصر نجحت، خلال الفترة الماضية، في توليد طاقة كهربائية إلى ليبيا من خلال مشروعات قائمة بالفعل، مبينًا رغبة القاهرة في الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال الكابلات البحرية التي ستصل إلى أكثر من دولة داخل الاتحاد الأوروبي.
يُذكر أن حكومة الوحدة الوطنية قد تعاقدت مع شركة رواد الهندسية للإنشاءات المصرية؛ لتنفيذ مشروع محطة درنة الغازية والاستعجالي بعقد قاربت قيمته مليار يورو .
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