ارتفاع أسعار الذهب اليوم بـ0.3 بالمئة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ أدى تنامي المخاوف حيال انتشار السلالة “دلتا” من فيروس كورونا وأثرها على التعافي الاقتصادي، إلى تضرر معنويات المخاطرة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1785.93 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة أيضا إلى 1788.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.24 دولار للأونصة وتتجه صوب ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 981.69 دولار، لكنه منخفض أكثر من أربعة بالمئة في الأسبوع.

وربح البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2339.92 دولار، لكنه يتجه صوب أسوأ أسبوع منذ مارس آذار 2020، لينزل قرابة 12 بالمئة.