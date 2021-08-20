الحويج يقوم بتشكيل لجنة تتولى دراسة تكلفة الخبز وتسعير مادة الدقيق

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يوم أمس الخميس مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل وبحضور مدير مكتب المتابعة بالوزارة والنقابة العامة للمخابز وعدد من أصحاب المخابز، في إطار خطة الوزارة بتنظيم عملية توريد وتوزيع مادة الدقيق على المخابز وضمان استقرار أسعارها.

تم خلاله استعراض عدد من المشاكل والصعوبات التي تواجه المخابز في توفير مادة الدقيق وسُبل معالجتها والعمل على وضع آلية تساهم في تنظيم عملية توريد وتوزيع مادة الدقيق وتضمن انسيابها بالسوق المحلي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.

وأكد الحويج أن الوزارة بدأت فعلياً في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل لجنة برئاسة مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضوية وزارة الاقتصاد والتجارة تتولى تسعير مادة الدقيق المنتجة محلياً والموردة وتحديد أسعار وضوابط صناعة رغيف الخبز، كما اعطى الإذن لنقابة المخابز بتأسيس شركة بمساهمة أصحاب المخابز لتوريد مادة الدقيق تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد والتجارة.

كما ستتولى الوزارة متابعة عمل المخابز وفق المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي وجهاز الحرس البلدي .

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