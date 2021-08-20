سعر صرف الدولار الامريكي اليوم يرتفع لأعلى مستوى خلال 9 أشهر ونصف

بلغ الدولار الأمريكي قمة تسعة أشهر ونصف الشهر مقابل العملات المناظرة اليوم الجمعة، مدعوما بمخاوف من أن السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا قد تؤخر التعافي الاقتصادي العالمي، في الوقت الذي بدأت فيه بنوك مركزية التراجع عن التحفيز إبان حقبة الجائحة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 93.579، وفي الأسبوع، يمضي على مسار تحقيق مكسب بنحو 1% وهو الأكبر في شهرين.

ونزل الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر عند 0.7115 دولار أمريكي، ليتراجع 0.4 %، مما يضعه على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ سبتمبر/ أيلول 2020، إذ جرى تمديد إجراءات العزل العام في سيدني لمكافحة كوفيد-19 لمدة شهر.

وتراجع الدولار النيوزيلندي لقاع جديد لتسعة أشهر عند 0.6808 دولار أمريكي.

وهبط الدولار الكندي لقاع جديد في ستة أشهر عند 1.2832 دولار كندى للدولار الأمريكي في ظل تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف حيال الاقتصاد العالمي.

وكتب خبير استراتيجي لدى بنك أستراليا الوطني في مذكرة للعملاء: ”انتشار العزوف عن المخاطرة يدعم العملة الخضراء، مع وقوع العبء الأكبر على كاهل العملات المتأثرة بالنمو“.

وصعد اليورو 0.1 % إلى 1.1682 دولار، لكنه ما زال يُتداول قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر عند 1.6655 الذي سجله أثناء الليل.

واليورو منخفض قرابة 1% في الأسبوع، في أكبر تراجع منذ منتصف يونيو/ حزيران.

ونزل الين، وهو عملة ملاذ آمن أخرى، قليلا مقابل الدولار إلى 106.69.

وتراجع الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في شهر مقابل الدولار واليورو.

وهبط اليوان الصيني لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 6.51 للدولار في تعاملات الأسواق الخارجية قبل أن يتداول منخفضا 0.1 % عند 6.505.