وزير المواصلات يستقبل وفدا من بلدية غريان 

طرابلس 20 أغسطس 2021 (وال) _ اجتمع وزير المواصلات الأستاذ محمد سالم الشهوبي، أمس الخميس، وفداً محلي من مدينة غريان، وذلك لبحث المختنقات المتعلقة بقطاع المواصلات في المدينة.

هذا وتكون الوفد، من عميد بلدية غريان السيد يوسف بديري، ووكيل ديوان البلدية السيد نصرالدين الفزاني، و مدير مكتب المواصلات ببلدية غريان السيد رضوان الجديد، والمهندس رمضان عبدالواحد من ديوان الوزارة المكلف بمتابعة ملف مشروع مطار غريان .

وناقش المجتمعون، مشاريع إنشاء وصيانة الطرق الرئيسية والفرعية الهامة التي تحتاجها المدينة، وكذلك صيانة الطريق السريع (غريان- جادو) المتهالك، والذي تم سحب مشروعه من الشركة الليبية الماليزية التي كانت متعاقدة عليه، وتعثر تنفيذه لأكثر من عشر سنوات، إلى جانب مشروع مطار غريان وأهميته لتغطية المساحة الجغرافية والذي نسبة إنجازه تقارب من 25 ‎%‎ من المشروع بمجهودات ذاتية من المدينة. (وال _ طرابلس) ن ع / ه ع

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